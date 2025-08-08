Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Wohnhaus in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Marie Part 08.08.2025 - 12:36 Uhr

Unbekannte sind am Mittwoch oder Donnerstag in ein Wohnhaus in Stuttgart-Vaihingen eingebrochen. Das Wohnhaus befindet sich an der Höhenrandstraße. Laut Angaben der Polizei schlugen die Einbrecher zwischen 10.30 Uhr am Mittwochvormittag oder 10.30 Uhr am Donnerstagvormittag auf der Rückseite des Hauses eine Fensterscheibe ein und stiegen in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.