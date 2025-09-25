Der TVB Stuttgart spielt 45 Minuten flott auf, doch am Ende hat der VfL Gummersbach den längeren Atem und gewinnt mit 33:26. Der TVB hadert mit Verletzungspech.
25.09.2025 - 21:15 Uhr
In Flensburg hatte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart beim 29:29 einen Überraschungs-Auswärtspunkt geholt, beim VfL Gummersbach ist das der Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann nicht gelungen – sie unterlag mit 26:33 (13:14). „Die blickst nach oben und siehst minus sieben und fragst dich, wie das kommt“, sagte Kaufmann nach dem Spiel am „Dyn“-Mikrofon.