Am Bahnhof Bad Cannstatt versucht eine Männergruppe, einen 25-Jährigen zu berauben. Die Polizei bittet um Hinweise – und sucht dringend Zeugen.

Mehrere Unbekannte sollen am Donnerstag am Bahnhof Bad Cannstatt versucht haben, einem 25-jährigen Mann das Handy zu stehlen. Die drei männlichen Tatverdächtigen sollen den jungen Mann nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr in dem Gang zu den Gleisen angesprochen und versucht haben, ihm das Handy aus der Hand zu nehmen. Er konnte es jedoch in einer mitgeführten Umhängetasche verstauen.

 

Daraufhin soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und einem der Täter gekommen sein, bei dem der 25-Jährige zu Boden gestoßen wurde. Als Passanten zu Hilfe eilten, flüchteten die unbekannten Personen. Der junge Mann zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen wurden als ungepflegt beschrieben. Einer der Männer trug eine grüne Parka-Jacke, während die anderen beiden dunkel gekleidet waren. Die Tatverdächtigen sprachen Arabisch miteinander. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.