Wegen einer Finanzierungslücke kürzt der SWR Verwaltung und Programm. Formate wie „Eisenbahnromantik“ und „Sport am Samstag“ wurden bereits gestrichen.

red/epd 29.09.2025 - 16:37 Uhr

Der Südwestrundfunk (SWR) hat sich auf eine strukturelle Finanzierungslücke von 70 Millionen Euro pro Jahr eingestellt, die geschlossen werden muss. Dafür gebe es interne Einsparungen in der Verwaltung, bei Gebäuden und durch einheitliche IT-Lösungen der ARD, teilte der Sender am Montag in Stuttgart mit. Die Zahl der Direktionen soll ab dem Jahr 2027 von acht auf sechs reduziert werden. Die Position der Zweiten Chefredakteurin wurde gestrichen. Doch es sind laut Mitteilung auch weitere Einsparungen beim Programm nötig.