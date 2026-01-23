Polizeibeamte wollen eine betrunkene Autofahrerin kontrollieren, die Situation eskaliert. Die Polizisten setzen einen Stop Stick ein, bei der Festnahme wird eine Beamtin verletzt.
23.01.2026 - 16:08 Uhr
Eine 52 Jahre alte, betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Stuttgart-Wangen die Polizei gehörig in Atem gehalten. Als die Beamten die Frau kontrollieren wollten, eskalierte die Situation, die Frau fuhr offenbar absichtlich gegen einen Streifenwagen und wehrte sich danach heftig gegen ihre vorläufige Festnahme.