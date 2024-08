Der Fahrer eines weißen Transporters beschädigt am Dienstagabend in Stuttgart-Wangen den Außenspiegel eines Autos. Statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fährt er einfach weiter.

jhw 28.08.2024 - 11:06 Uhr

Ein noch unbekannter Fahrer hat am Dienstag einen Außenspiegel eines VW an der Inselstraße in Stuttgart-Wangen beschädigt und ist anschließend davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen.