Mehr als 500 Beschäftigte fordern bessere Konditionen. Der Streik könnte die Gäste und vielleicht auch die Gewinne des Landes treffen. Was das für Spieler bedeutet.
29.05.2026 - 09:54 Uhr
Besucher der Spielbanken in Baden-Baden, Stuttgart und Konstanz können am Samstag nur eingeschränkt ihr Geld beim Glücksspiel loswerden oder Gewinne einheimsen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Landesbetriebs zum ersten Warnstreik in der Unternehmensgeschichte auf, wie Landesvorsitzende Maike Schollenberger in Stuttgart mitteilte.