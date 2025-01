In Stuttgart-Weilimdorf würgt ein 33-jähriger Mann vermutlich eine gleichaltrige Frau bis zur Bewusstlosigkeit. Die Polizei kann ihn in der Stuttgarter Innenstadt festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Gülay Alparslan 02.01.2025 - 15:57 Uhr

Die Stuttgarter Polizei hat am Mittwoch in der Stuttgarter Innenstadt einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, am Montag in einer Wohnung in der Landauer Straße in Stuttgart-Weilimdorf eine gleichaltrige Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben.