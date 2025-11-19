Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Discounter in Stuttgart-Weilimdorf sind die Tatverdächtigen ermittelt. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel beschlagnahmt.

Volontäre: Felix Mahler (fma)

Die Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart haben die Tatverdächtigen im Fall des bewaffneten Discounter-Überfalls in Weilimdorf ermittelt. Am Dienstag durchsuchten Polizeibeamte die Wohnungen von zwei 19 und 22 Jahre alten Männern. Sie stehen im Verdacht, Ende April einen Discounter am Krötenweg überfallen zu haben.

 

Nach eigenen Angaben führten umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei auf die Spur der beiden Männer. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler Beweismittel, darunter auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der 19-Jährige befindet sich in anderer Sache bereits in einer Justizvollzugsanstalt, während der 22-Jährige aktuell in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist.