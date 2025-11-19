Schnee und Eis Kuriose Räumzeiten im Rahmen der Kehrwoche

Bei Schnee und Eis wird die schwäbische Kehrwoche zur besonderen Herausforderung. Wer räumt, hängt vom Mietvertrag ab – und die Stuttgarter Regeln haben es in sich: Werktags muss man vor 7 Uhr auf der Matte stehen.