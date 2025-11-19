Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Discounter in Stuttgart-Weilimdorf sind die Tatverdächtigen ermittelt. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel beschlagnahmt.
19.11.2025 - 18:24 Uhr
Die Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart haben die Tatverdächtigen im Fall des bewaffneten Discounter-Überfalls in Weilimdorf ermittelt. Am Dienstag durchsuchten Polizeibeamte die Wohnungen von zwei 19 und 22 Jahre alten Männern. Sie stehen im Verdacht, Ende April einen Discounter am Krötenweg überfallen zu haben.