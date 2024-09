Eine Frau meldet der Polizei am Mittwoch, dass vier Fahrzeuge eines Mietwagenunternehmens beschädigt wurden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Sebastian Winter 19.09.2024 - 10:36 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Motorstraße in Stuttgart-Weilimdorf die Autoreifen von mehreren Fahrzeugen eines Mietwagenunternehmens beschädigt.