Unbekannte brechen in Häuser ein – Zeugen gesucht

Nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Stuttgart-Weilimdorf und Stuttgart-Zuffenhausen sucht die Polizei Zeugen. Was bislang bekannt ist.

Sebastian Winter 28.04.2025 - 11:32 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in Einfamilienhäuser in Stuttgart-Weilimdorf und Stuttgart-Zuffenhausen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.