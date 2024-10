Ein hoher Schaden ist bei einem Brand in Stuttgart-Weilimdorf am Mittwochabend entstanden. Verletzt wurde niemand. Was bislang bekannt ist.

Nina Scheffel 16.10.2024 - 19:44 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Mittwochabend in einem Wohnhaus an der Rastatter Straße in Stuttgart-Weilimdorf ein Brand ausgebrochen.