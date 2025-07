Ein 67-Jähriger biegt in Weilimdorf in eine Hofeinfahrt ein und übersieht dabei wohl ein spielendes Mädchen – mit tödlichen Folgen. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 18.07.2025 - 12:09 Uhr

 Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Lindenbachstraße in Stuttgart-Weilimdorf ums Leben gekommen. Ein 67-jähriger Hyundai-Fahrer hatte sie offenbar übersehen. Die Polizei sucht Zeugen.