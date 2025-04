Die Polizei hält im Stuttgarter Westen ein Fahrzeug an. Und staunt nicht schlecht, als sie den Wagen überprüft: Darin befindet sich eine große Menge Kokain.

sma 03.04.2025 - 11:32 Uhr

Polizeibeamte haben bereits am Montagabend an der Wildparkstraße in Stuttgart-West einen 26 Jahre alten Autofahrer festgenommen, in dessen Fahrzeug sich rund 110 Gramm Kokain befunden haben sollen. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart am Donnerstag bekannt. Die Beamten hielten demnach den Tatverdächtigen, der mit einem Ford unterwegs war, gegen 19 Uhr an, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich der 26-Jährige, der keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte, mutmaßlich illegal in Deutschland aufhält.