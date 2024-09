Bei einem Motorradunfall sind am Mittwoch in Stuttgart-West zwei Jugendliche verletzt worden. Der 16-jähriger Fahrer des Motorrads war vorab von der Straße abgekommen.

Nina Scheffel 05.09.2024 - 14:33 Uhr

Ein 16-Jähriger ist am Mittwochabend an der Solitudestraße in Stuttgart-West mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.