Haftbefehl vollstreckt und jede Menge Drogen in Wohnung gefunden

Polizeibeamte suchen einen 22-Jährigen in einer Wohnung in Stuttgart-West auf, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. In der Wohnung werden die Beamten fündig.

Matthias Kapaun 10.03.2025 - 13:39 Uhr

Im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls ist der Polizei am Freitag ein 22 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer in einer Wohnung in Stuttgart-West ins Netz gegangen.