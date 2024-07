Ein 60-Jähriger fasst auf einem Spielplatz in Stuttgart-West offenbar sein Glied an. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest.

may 15.07.2024 - 15:31 Uhr

Polizeibeamte haben am Sonntag einen mutmaßlichen Exhibitionisten im Stuttgarter Westen vorläufig festgenommen. Der 60-Jährige steht im Verdacht, auf einer Parkbank an einem Spielplatz an der Bergheimer Steige an seinem Glied manipuliert zu haben, wie die Polizei mitteilte.