Am Donnerstagmorgen kollidierte eine unbekannte Autofahrerin in Stuttgart-West mit dem Audi eines 30-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß verließ sie den Unfallort.

mmf 12.12.2024 - 18:31 Uhr

