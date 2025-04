Die Polizei hat am Freitag einen 30-Jährigen im Stuttgarter Westen festgenommen. Er soll Teil einer Betrugsmasche gewesen sein, mit der Senioren um mehrere tausend Euro betrogen wurden.

Annika Mayer 14.04.2025 - 16:55 Uhr

Polizeibeamte haben am Freitag einen 30-jährigen Mann in Stuttgart-West festgenommen. Wie die Polizei und die Stuttgarter Staatsanwaltschaft mitteilen, steht er im Verdacht, an der Betrugsmasche „Falscher Bankmitarbeiter“ beteiligt gewesen zu sein und dabei mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet zu haben.