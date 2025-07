Ein Mann fährt mutmaßlich S-Bahn ohne Ticket. Als er kontrolliert wird, stößt er das Bahnpersonal zur Seite und versucht zu flüchten.

jbr 08.07.2025 - 11:58 Uhr

Die Polizei hat am Montag einen 38-Jährigen in Stuttgart vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ohne Fahrschein mit der S-Bahn gefahren zu sein. Dem Bericht zufolge hatten Kontrolleure den Mann ohne Ticket an der Haltestelle Schwabstraße in einer Bahn der Linie S6 erwischt.