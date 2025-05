In Stuttgart-West stoßen am Donnerstagabend ein Rennradfahrer und eine Fußgängerin zusammen. Die Frau wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Philip Kearney 09.05.2025 - 11:11 Uhr

In der Hasenbergstraße in Stuttgart-West ist es am Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einem Rennradfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Dabei wurde die 78 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt.