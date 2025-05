Nach seiner Verletzung bildete sich um Schwan Alex vom Feuersee in Stuttgart fast eine Fangemeinde. Drei Jahre später scheint der aggressive Vogel verschwunden zu sein.

Vor drei Jahren behandelte die Tierrettung Stuttgart die Verletzungen eines männlichen Schwans, die ihm ein anderer Schwan auf dem Feuersee in Stuttgart zugefügt hatte. Infolgedessen entstand beinahe eine kleine Gemeinschaft von Bewunderern um den Vogel, der schließlich den Namen Alex erhielt.

Im März letzten Jahres tauchte ein Video von 2021 auf. Es zeigt, wie Alex anderen Tieren attackiert: Er jagt Vögel, verfolgt Babyenten und frisst sogar eine davon. Ebenso zu dieser Zeit fällt auf: Alex ist in letzter Zeit alleine unterwegs, seine Partnerin scheint verschwunden.

Doch nun scheint auch Alex vom Feuersee verschwunden zu sein. „Wir wissen nichts über den Verbleib des Tieres“, sagt Sven Matis, Pressesprecher der Stadt Stuttgart. Er ergänzt aber: „Er ist nicht gemeldet und steht als Wildtier nicht unter verschärfter Beobachtung.“

Schwan Alex vom Feuersee: Ist er gestorben?

Für Fans von Alex gibt es möglicherweise schlechte Nachrichten: „Bei den Rückläufern aus den Ämtern schwant uns nichts Gutes“, berichtet Matis. Demnach hat der Tiernotdienst des städtischen Vollzugsdienstes am Morgen des 29. April 2025 den Kadaver eines Höckerschwans aus dem See geborgen. Ob es sich dabei um Alex handelt, kann die Stadt nicht beantworten, da sich am Feuersee immer wieder Schwäne aufhalten.

„Das Vorkommen von Wildtieren ist bedeutungsschwanger und Schwankungen ausgesetzt. Wir bedauern, dass Alex möglicherweise verschwand. Schwan drüber, würde manche sagen, die nicht mit ernsthafter Behördenkommunikation vertraut sind“, so Matis.