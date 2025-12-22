Ein Wohnungsbrand in Stuttgart-West ruft am Montag die Feuerwehr auf den Plan. Die Einsatzkräfte entdecken eine Person in der betroffenen Wohnung. Was bislang bekannt ist.

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Rosenbergstraße im Stuttgarter Westen ausgerückt. Bei der Brandbekämpfung entdeckten die Einsatzkräfte eine Person in der brennenden Wohnung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Busverkehr war in diesem Bereich kurzzeitig unterbrochen.

 

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 14 Uhr alarmiert. Die Feuerwehrleute eilten zum Brandort und löschten das Feuer in der betroffenen Wohnung, bevor sie das komplette Gebäude belüfteten. Zum Gesundheitszustand der gefundenen Person gibt es noch keine Informationen.

Wegen des Feuerwehreinsatzes mussten die Buslinien 41 und 42 umgeleitet werden. Die Haltestellen Rosenberg-/ Johannesstraße und Rosenberg-/ Seidenstraße entfielen. Gegen 15 Uhr war die Störung beendet.