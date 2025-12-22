Ein Wohnungsbrand in Stuttgart-West ruft am Montag die Feuerwehr auf den Plan. Die Einsatzkräfte entdecken eine Person in der betroffenen Wohnung. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 22.12.2025 - 15:15 Uhr

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Rosenbergstraße im Stuttgarter Westen ausgerückt. Bei der Brandbekämpfung entdeckten die Einsatzkräfte eine Person in der brennenden Wohnung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Busverkehr war in diesem Bereich kurzzeitig unterbrochen.