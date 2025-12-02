Gefühlt war der November eine meteorologische Zumutung. In der Statistik findet sich das aber nur bedingt wieder. Und der Kälterekord am 23. brachte immerhin frühen Eiswein.
Macht der November eigentlich Laune? Eher nicht. Bei bewölktem Himmel und Nieselregen wird es nicht richtig hell, die Endorphine sinken, das Gemüt leidet. Wenn es dann mal trocken ist, beginnt das Dröhnen der städtischen Laubbläser, gegen das ein Soundcheck von Ramstein wie ein sanftes Flüstern daherkommt. Und obendrein macht sich Panik im Hirn breit, weil die App der nagelneuen Photovoltaik-Anlage bei dem Sauwetter eine durchschnittliche Stromkosten-Ersparnis von lumpigen 28 Cent am Tag meldet. So gesehen vergehen bis zur Amortisation noch ein paar Jahrzehnte. Kurzum, der November ist meteorologisch eine einzige Zumutung.