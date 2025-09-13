Stuttgart wirbt für Stäffele: The Cäpitäl of the Stäffele

 
Die Eugenstaffel führt hinauf zum Eugenplatz mit dem Galateabrunnen (oben) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Dass die Stuttgarter Stäffele etwas besonderes sind, wussten wir schon immer. Die Stadt wirbt jetzt sogar ausdrücklich für Stäffelesrutschen und -steigen. Eine Glosse von Jan Sellner

Stadtleben/Stadtkultur: Jan Sellner (jse)

Dieser Text (keuch) ist gedanklich auf der Eugenstaffel entstanden, die (keuch)  die Moserstraße mit dem Eugensplatz verbindet, wo (keuch) der Galateabrunnen thront, der vom Bronze-Mops auf dem Loriot-Denkmal bewacht wird, welcher (keuch) einst unter Beteiligung unserer Zeitung dort aufgestellt wurde.

 

Endlich oben! Was für ein Anstieg! 88 Stufen. Sie gestatten eine kurze Pause . . .

Die Heimat der stolzen Stäffelesrutscher

Umgekehrt, von oben nach unten, täte man sich leichter. Aber man kann sich’s in dieser Stadt, die ein geschätzter Kollege mal treffend „Cleverly Hills“ genannt hat, ja nicht immer aussuchen. Wir Stäffelesrutscher wissen, wovon wir reden. Das Hinaufsteigen bleibt uns nicht erspart, obwohl unsere Sprache das Wort Stäffeleskrebsler nicht kennt, nur Semsakrebsler, doch das ist ein anders Thema.

Unser Thema sind die mehr als 400 Stuttgarter Stäffele mit einer Gesamtlänge von rund 30 Kilometern. Angeblich gibt’s in Wuppertal im Bergischen Land sogar noch ein paar mehr, wobei die Stäffele dort mit Sicherheit nicht Stäffele heißen, sondern es sich um ganz gewöhnliche Treppen handeln dürfte. Schon deshalb lassen wir uns hier, im Herzen von The LÄND, den Titel „The Cäpitäl of the Stäffele“ nicht streitig machen! Das ist schon rein sprachlich nicht zu überbieten.

Das Kampagnen-Motto duldet keinen Widerspruch

An dieser Stelle folgt ein Lob. Es ist an die Stadt Stuttgart gerichtet, die in diesen Tagen eine große Werbekampagne startet, um die hiesigen Stäffele stärker ins Bewusstsein zu rücken – auch im Sinne umweltbewusster Fortbewegung. Die „einzigartigen Fußwege“ sollen„als Verbindung zu Bus und Bahn im Alltag erlebbar gemacht werden“, heißt es. Zusätzlich zum emotionalen Faktor komme ein „funktionaler Mehrwert“. Die guten alten Weinbergstaffeln sind neuerdings „Teil eines modernen Umweltverbundes“. Es handle sich um eine öffentliche Verbindung, „die schon lange da ist, aber neu entdeckt werden will“, erklärt die Stadt. Und das klingt ein bisschen so, als sollten wir uns auf eine Stadt-Safari begeben.

Man wird dem kaum ausweichen können: „Du bist Stuttgart. Du gehst Stäffele“, lautet das Motto der Werbekampagne. Wenn einen die Stadt so freundlich auffordert, kann man gar nicht anders, als fleißig rauf und runter zu steigen oder zu rutschen. Es wird sogar einen „Stäffelestag“ geben – am 27. September an besagtem Eugensplatz mit kostenlosen Stäffelestouren. Höchste Zeit, mit dem (keuch) Stäffelestraining zu beginnen.

