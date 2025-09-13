Stuttgart wirbt für Stäffele The Cäpitäl of the Stäffele
Dass die Stuttgarter Stäffele etwas besonderes sind, wussten wir schon immer. Die Stadt wirbt jetzt sogar ausdrücklich für Stäffelesrutschen und -steigen. Eine Glosse von Jan Sellner
Dieser Text (keuch) ist gedanklich auf der Eugenstaffel entstanden, die (keuch) die Moserstraße mit dem Eugensplatz verbindet, wo (keuch) der Galateabrunnen thront, der vom Bronze-Mops auf dem Loriot-Denkmal bewacht wird, welcher (keuch) einst unter Beteiligung unserer Zeitung dort aufgestellt wurde.