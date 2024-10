Der Bürgerverein Zazenhausen hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Bahnunterführung im Stadtteil verschönern zu lassen.

Torsten Ströbele 18.10.2024 - 12:01 Uhr

Beschmiert mit Kritzeleien und Beleidigungen: die Unterführung an der Bahnlinie in Zazenhausen ist in der Vergangenheit regelmäßig verunstaltet worden. Selbst die in der Wand eingelassenen Lampen wurden teilweise besprüht und mit Aufklebern verdeckt. Ein unschöner Ort, der die Bewohner des Gebiets Hohlgrabenäcker mit dem „Alten Flecken“ verbindet. Selbst eine aufwendige Reinigungsaktion des Bürgervereins Zazenhausen im Oktober 2021 brachte nicht den gewünschten, lang anhaltenden Effekt.