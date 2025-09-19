Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde in Stuttgart-Zuffenhausen leicht verletzt, als ein VW auf ihn auffuhr. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Digital Desk: Laureta Nrecaj (nre)

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Unterländer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war er gegen 16.15 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Bahnhof Zuffenhausen unterwegs, als er am Kreisverkehr auf Höhe der Kirchtalstraße an einem Fußgängerüberweg anhielt.

 

Eine 21-jährige Autofahrerin, die hinter ihm fuhr, bemerkte das rechtzeitige Anhalten des Bikers offenbar zu spät und fuhr mit ihrem VW auf das Motorrad auf. Durch den Aufprall stürzte der 27-Jährige und verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz Foto: A.Rometsch@KS-Images.de

Während der Unfallaufnahme war die Unterländer Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 8000 Euro.