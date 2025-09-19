Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde in Stuttgart-Zuffenhausen leicht verletzt, als ein VW auf ihn auffuhr. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Laureta Nrecaj 19.09.2025 - 18:11 Uhr

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Unterländer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war er gegen 16.15 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Bahnhof Zuffenhausen unterwegs, als er am Kreisverkehr auf Höhe der Kirchtalstraße an einem Fußgängerüberweg anhielt.