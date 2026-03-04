Für eine 34-Jährige aus Stuttgart-Zuffenhausen wird der Heimweg am Dienstag zum Albtraum. Eine maskierte Person stößt sie um, eine weitere hält sie fest. Am Ende ist ihr Geldbeutel weg.

Am Dienstagnachmittag ist eine 34-jährige Frau aus Stuttgart-Zuffenhausen im Hohensteinpark Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15 Uhr auf dem Heimweg, als sie von einer maskierten männlichen Person von hinten umgestoßen wurde. Die Frau fiel zu Boden.

Während die 34-Jährige am Boden lag, hielt eine weitere weibliche maskierte Person sie fest, schlug ihr ins Gesicht und entwendete den Geldbeutel der 34-Jährigen mit 150 Euro Bargeld aus ihrer Hosentasche. Die Frau erlitt Schürfwunden am linken Knie und eine blutende Verletzung an der Nase.

So sahen die Tatverdächtigen aus

Das Opfer beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt: Der männliche Täter war sportlich gebaut, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und hatte einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose, schwarze Sportschuhe, eine schwarze Kapuze und schwarze Handschuhe. Die weibliche Mittäterin hatte eine normale Statur, war circa 1,70 Meter groß und trug ein weißes T-Shirt, Jeans, Sportschuhe und schwarze Handschuhe. Sie hatte schulterlange braune Locken und trug ein weißes T-Shirt, Jeans, Sportschuhe und schwarze Handschuhe. Beide sprachen gebrochen Deutsch.

Das Täterpaar flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.