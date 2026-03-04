Für eine 34-Jährige aus Stuttgart-Zuffenhausen wird der Heimweg am Dienstag zum Albtraum. Eine maskierte Person stößt sie um, eine weitere hält sie fest. Am Ende ist ihr Geldbeutel weg.
04.03.2026 - 13:36 Uhr
Am Dienstagnachmittag ist eine 34-jährige Frau aus Stuttgart-Zuffenhausen im Hohensteinpark Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15 Uhr auf dem Heimweg, als sie von einer maskierten männlichen Person von hinten umgestoßen wurde. Die Frau fiel zu Boden.