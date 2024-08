Am vergangenen Samstagabend werden mehrere Rettungskräfte am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen von einem 35-Jährigen attackiert. Was über den Vorfall bekannt ist.

Maria Fischer Melanie 26.08.2024 - 15:29 Uhr

Ein 35-jähriger Mann hat am vergangenen Samstagabend am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen mehrere Rettungskräfte attackiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde den Rettungskräften gegen 20.45 Uhr zunächst eine hilflose Person am Bahnhof in Zuffenhausen gemeldet. Die alarmierten Rettungskräfte konnten daraufhin einen auf der Treppe zu Bahnsteig 4/5 schlafenden 35 Jahre alten Mann antreffen.