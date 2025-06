Duo überfällt Mann in öffentlicher Toilette – Zeugen gesucht

Ein 54-Jähriger befindet sich in Zuffenhausen in einer öffentlichen Toilette, als zwei Männer hereinkommen und ihn überfallen. Sie erbeuten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 27.06.2025 - 12:36 Uhr

Ein bislang unbekanntes Duo hat am Mittwochmorgen in der Unterländerstraße in Stuttgart-Zuffenhausen einen 54 Jahre alten Mann überfallen und dabei 90 Euro Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen.