Drei Jungen werden am Freitag von zwei jugendlichen Räubern in Zuffenhausen bedroht und ausgeraubt. Währen die Polizei den Sachverhalt aufnimmt, erkennen die Geschädigten das Duo wieder. Die Beamten setzen zur Verfolgung an.

Matthias Kapaun 25.09.2024 - 16:34 Uhr

–Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 18 Jahren sollen am vergangenen Freitag drei Jungen im Alter von 14, 14 und 15 Jahren in Zuffenhausen bedroht und ausgeraubt haben. Polizeibeamte konnten die Verdächtigen noch am selben Tag festnehmen. Der 18-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.