Zwei Unbekannte greifen Gruppe bei Autoverkauf an – Zeugen gesucht

Eine Gruppe junger Männer ist am Donnerstag in Zuffenhausen von zwei Unbekannten angegriffen worden. Die Männer hatten sich wegen eines Autoverkaufs verabredet. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Nina Scheffel 15.08.2024 - 17:52 Uhr

Bei einem Treffen im Rahmen eines Autoverkaufs sind am Donnerstagmorgen in Stuttgart-Zuffenhausen drei Männer von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich in der Geißlerstraße. Die Opfer sind 18, 22 und 25 Jahre alt.