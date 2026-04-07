An Ostermontag halten gleich zwei Brände die Feuerwehr in Stuttgart in Atem. In Bad Cannstatt schlagen Flammen aus einer Wohnung. Zuvor brannte es in der Garage eines Einfamilienhauses.
07.04.2026 - 06:09 Uhr
Zwei Brände haben die Feuerwehr in Stuttgart am Ostermontag beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Abend im Stadtteil Bad Cannstatt zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem dichter Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gedrungen war.