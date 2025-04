Gleich zwei Mal dringen am Montag in Stuttgart Einbrecher in Wohnungen ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Annika Mayer 15.04.2025 - 12:21 Uhr

Unbekannte sind am Montag in zwei Wohnungen in Stuttgart-Weilimdorf und Stuttgart-Ost eingebrochen. Der Einbruch in Stuttgart-Weilimdorf ereignete sich in der Mittenfeldstraße, wie die Polizei mitteilt. Dort gelangten die Täter zwischen 18 Uhr und 22.45 Uhr auf ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus. Sie öffneten mutmaßlich mit einer Karte die Wohnungstür zur Dachgeschosswohnung. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten, ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen.