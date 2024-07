Zwei Männer in Stuttgart mit Pistole überfallen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Überfälle ereignen sich in Bad Cannstatt in der Nacht zum Donnerstag. Beide Male nutzt ein Unbekannter eine Pistole, um Geld zu fordern.

Annika Mayer 18.07.2024 - 17:34 Uhr

Gleich zwei Überfälle, bei denen wohl eine Waffe im Spiel war, sollen sich in der Nacht zum Donnerstag in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet haben. Ein unbekannter Mann sprach offenbar gegen 3.40 Uhr einen 51-Jährigen im Bereich der Wilhelmsbrücke an, wie die Polizei mitteilte, und habe den Mann mit gezogener Pistole aufgefordert, ihm seinen Geldbeutel zu geben.