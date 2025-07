Stuttgart21: Bald herrscht Klarheit bei Stuttgart 21

Mit Prognosen ist das so eine Sache. Wer wüsste das besser als die Deutsche Bahn, die wiederholt Voraussagen, wann Stuttgart21 in Betrieb geht und was es am Ende kostet, während der nun bereits mehr als 15 Jahre währenden Bauzeit hat kassieren müssen. Durch die Wiederholung der Übung sollte sich eine gewisse Routine eingestellt haben. Am 18. Juli tritt der Stuttgart-21-Lenkungskreis zur Sondersitzung zusammen, um über Zeitpunkt und Umfang der Inbetriebnahme des neuen Schienenknotens zu diskutieren. Das gibt der Bahn die Gelegenheit, den Stand der Dinge so mitzuteilen, dass alle Beteiligten dieses Mal wirklich Gewissheit haben.