Stuttgart21 Bürgerbegehren: Organisatoren sehen das Soll erreicht
Das Bündnis gegen die Bebauung der bei Stuttgart21 freiwerdenden Gleisflächen hat 22 404 Unterschriften gesammelt. Ob das reicht, wird nun die Prüfung durch die Stadt zeigen.
Die Organisatoren eines Bürgerbegehrens, das die Bebauung der durch Stuttgart 21 freiwerdenden Gleisflächen verhindern soll, wollen sich nicht entmutigen lassen. Am Freitag haben sie weitere Unterschriften beim Statistischen Amt der Stadt Stuttgart abgegeben – und damit zwei Tage nach dem von der Stadt angenommenen Fristablauf. Die Initiatoren ziehen diese Sichtweise allerdings in Zweifel.