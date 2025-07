Der Stuttgarter Kopfbahnhof wird auch im Jahr 2027 in Betrieb bleiben. Nach Recherchen unserer Redaktion könnten bis in die Sommermonate des Jahres 2027 hinein Züge in den oberirdischen Teil des Stuttgarter Hauptbahnhofs fahren. Das Gros soll von Mitte Dezember 2026 an im dann in Betrieb genommenen Durchgangsbahnhof von Stuttgart21 halten.