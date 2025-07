Stuttgarter Ärzte warnen: Hitzewelle belastet Notaufnahmen

Wie stark die Rekordtemperaturen dem menschlichen Organismus zusetzen, zeigt sich nicht zuletzt an dem jungen Mann, der am vergangenen Montag per Rettungshubschrauber in das Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart (RBK) eingeliefert worden ist. Sein Körper hatte sich so stark überhitzt, dass die aufgestaute Wärme durch Schwitzen allein nicht ausgeglichen werden konnte. Er hatte eine Bewusstseinsstörung und musste intubiert werden, heißt es seitens des RBKs.