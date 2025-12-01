Eine riesige Licht-Figur ist am Montagabend über den Schlossplatz marschiert. Die Botschaft am Welt-Aids-Tag: mehr Sichtbarkeit für Betroffene schaffen und Aufklärungsarbeit fördern.
Weltweit werden Medikamente und Präventionsmaßnahmen für Menschen mit HIV gekürzt, Präventions- und Beratungsangebote geraten zunehmend unter finanziellen Druck. Millionen Betroffene könnten deshalb ihre Therapie verlieren – das wäre für sie lebensgefährlich. Gleichzeitig steigt die Zahl der HIV-Diagnosen: Laut einer Auswertung des Robert-Koch-Instituts kam es 2024 bundesweit zu rund 2300 HIV-Neuinfektionen, etwa 200 mehr als im Vorjahr. Und Betroffene erleben nach wie vor gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung. Auch Menschen in Stuttgart sind betroffen.