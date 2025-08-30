 
  Kultur

Stuttgarter Auktionshaus Gefälschte Picassos durch Zufall beschlagnahmt

Sein Werk reizt Fälscher: Pablo Picasso 1971 in seinem Wohnhaus im südfranzösischen Mougins. Foto: AFP/Ralpg Gatt

Auch beim Stuttgarter Auktionshaus Siebers wurden falsche Picassos eingereicht. Das geriet wegen eines anderen Falls ins Visier der Polizei.

Kultur: Adrienne Braun (adr)

Im Grunde könnte Yves Siebers dem LKA Baden-Württemberg dankbar sein. Es war das LKA, das im vergangenen Jahr im Auktionshaus Siebers zwei Grafiken von Picasso beschlagnahmte. So konnten sie nicht wie geplant versteigert werden – weswegen sich das Stuttgarter Auktionshaus nun nicht vorwerfen lassen muss, Fälschungen verkauft zu haben. Denn die Blätter aus Picassos Serie „Suite Vollard“ stammten aus einer italienischen Fälscherwerkstatt. Wie berichtet, wurde Anfang August in Rom ein Mann verhaftet, der über Jahre hinweg Fälschungen in den Handel eingeschleust haben soll – unter anderem auch in Stuttgart.

 

Wie nun bekannt wurde, hatte er auch im Stuttgarter Auktionshaus Siebers zwei falsche Picassos eingereicht. Dass es nicht zu einem Verkauf kam, ist reiner Zufall. Während der Vorbesichtigung der Auktion stand im vergangenen Jahr plötzlich die Kripo bei Siebers im Haus, allerdings wegen eines ganz anderen Objekts – einem Gemälde mit einem Schätzpreis von 100 000 Euro, das die Polizei beschlagnahmte.

In Stuttgart wurden falsche Picassos versteigert. Der Kunsthistoriker Henry Keazor rechnet mit einem Fälschungsskandal im großen Stil. Dafür spricht viel.

Nur durch Zufall fiel einer Kriminalbeamtin bei dem Rundgang durch das Auktionshaus auf, dass hier auch Picasso im Angebot war, und fragte nach dem Einlieferer. Denn auch in Deutschland wird seit mehreren Jahren ermittelt in Bezug auf Blätter aus Picassos „Suite Vollard“, die offenbar im großen Stil, aber auch mit besonderer Kenntnis gefälscht wurden. Deshalb hatte die Polizei diesbezüglich auch schon Warnungen herausgegeben, bei Angeboten aus der Serie besonders vorsichtig zu sein und verdächtige Einreichungen zu melden.

„Unter Fachkollegen ist seit längerem bekannt, dass insbesondere von dieser Werkreihe Fälschungen im Umlauf sind“, heißt es denn auch beim Stuttgarter Auktionshaus Nagel. Gerade bei „Suite Vollard“ müsse man sehr sorgfältig prüfen, bevor man ein solches Blatt in eine Auktion aufnehme. Grafiken und Werke von Picasso lasse man bei Nagel deshalb „grundsätzlich durch das zuständige Picasso-Institut prüfen und validieren.“

Zweifel an der Echtheit hatte in dem Auktionshaus niemand

Yves Siebers sagt dazu, dass er nichts von diesen Warnungen wusste. „Es ist begrenzt, wie wir uns informieren können. Es gibt das Lost Art Register, aber für gefälschte Werke gibt es eigentlich keine Datenbank.“ So müsse jedes Haus für sich selbst Vorfälle dokumentieren. „Jede Fälschung, die wir ins Haus bekommen, wird ins Archiv genommen, damit wir es haben, falls später noch mal etwas angeboten wird.“ Fälschungen scheinen keine Seltenheit im Alltag zu sein. „Wir nehmen relativ viel vom Markt“, erläutert Siebers.

Zweifel an der Echtheit der speziellen beiden Blätter aus der Picasso-Serie hatte in dem Auktionshaus aber niemand. Man habe die Werke mit dem Werkverzeichnis abgeglichen und zwar Abweichungen vom angegebenen Format festgestellt. „Diese Abweichungen im Blattmaß waren aber minimal, im Millimeterbereich“, sagt Siebers. „Wir sind davon ausgegangen, dass es sich um ein Original handelt.“

Ein mutmaßlicher Kunstfälscher verkaufte gefälschte Picasso-Drucke auch über ein Stuttgarter Auktionshaus. Die Carabinieri nahm ihn in Rom fest.

Den Einlieferer aus Italien kannte Siebers nicht. Das sei nicht ungewöhnlich, sagt er. Das Stuttgarter Auktionshaus erhält zwar selten Werke aus dem Ausland, aber dass jemand nur ein, zwei Objekte anbietet, ist nicht unüblich. „In der Regel schicken uns die Kunden Bilder von den Objekten und fragen, wie wir sie einschätzen würden.“ Nachdem mit dem italienischen Anbieter die Konditionen ausgehandelt wurden, schickte dieser die beiden Blätter nach Stuttgart.

Die italienische Polizei ermittelt bereits seit Ende 2022 in dem Fall und hat inzwischen in mehr als 22 Ländern Hunderte gefälschte Werke sichergestellt, die auf den italienischen Fälscher zurückgehen. Auch das LKA, das von deutscher Seite aus in der Angelegenheit tätig ist, konnte Blätter aufspüren – unter anderem in Worms.

Im Zweifel haftet das Auktionshaus

Hätte Siebers auch die beiden beschlagnahmten Blätter verkauft, die sich nun als Fälschungen entpuppten, hätte das Auktionshaus sie zurücknehmen müssen. Denn in dieser Branche ist es üblich, dass Kunden ihre Objekte nicht auf eigene Rechnung verkaufen, sondern das Auktionshaus Verkäufer ist. „Man will den Kunden Sicherheit geben und stellt die eigene Expertise dazwischen.“ Stellt sich heraus, dass man eine Fälschung verkauft hat, bleibt das Auktionshaus auf dem Schaden sitzen.

Trotzdem ist Yves Siebers nicht allzu gut auf die Kriminalpolizei zu sprechen, die ihn davor schützte, betrügerische Grafiken in Umlauf zu bringen. Denn bei dem Gemälde, das der eigentliche Grund ihres Besuchs war, handelte es sich keineswegs um eine Fälschung. Die Polizei habe das Werk ohne begründeten Verdacht beschlagnahmt, meint Siebers, „und ohne Beweise aufzuführen“. Er hielt mit Belegen aus dem Werkverzeichnis dagegen – und bekam das Bild dann tatsächlich einen Tag vor der Versteigerung zurück. Da waren die Interessenten allerdings bereits alle abgesprungen. „Insofern hat uns die Kripo einen 100 000-Euro-Umsatz genommen – mit einem völlig unbegründeten Verdacht.“

Von Adrienne Braun
