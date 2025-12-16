Das Stuttgarter Auktionhaus Nagel erzielt mit Kunst und Antiquitäten aus Ostasien einen Millionenerfolg und unterstreicht seine Position als europäischer Marktführer.

Andrea Kachelrieß 16.12.2025 - 11:30 Uhr

Das Auktionshaus Nagel freut sich über den überraschenden Erfolg seiner jüngsten Auktion mit asiatischer Kunst und Antiquitäten. „Die Präsenzauktion am 8. und 9. Dezember 2025 entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Kunstereignisse des Jahres“, teilt das Stuttgarter Unternehmen mit. Internationale Interessenten und intensive Bietgefechte sorgten am Ende für einen Umsatz von 5,7 Millionen Euro und übertraf damit klar die erwartete Taxe von rund drei Millionen Euro.