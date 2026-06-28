Die Marke Mercedes-Benz ist weltweit bekannt. Längst prangt der berühmte Stern nicht nur auf Autos. Wie ist das den Stuttgartern gelungen und wie geht es für die Marke weiter?
28.06.2026 - 04:00 Uhr
Stuttgart - Vermutlich hat vor 100 Jahren niemand daran gedacht, dass Mercedes-Benz einmal für Luxuswohntürme in Dubai und Miami steht. Von einzigartigen Wohnerlebnissen, luxuriösen Raumkonzepten und erlebbarer Exklusivität ist etwa in Dubai die Rede, wo an der Fassade in der Zukunft die berühmten Sterne prangen sollen.