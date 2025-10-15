Oliver Blume steht seit drei Jahren an der Spitze zweier Börsenunternehmen: Porsche und VW. Diese Doppelrolle sei nicht für die Ewigkeit ausgelegt, sagt der 57-Jährige.
15.10.2025 - 07:25 Uhr
Der Chef von Volkswagen und Porsche, Oliver Blume, hat seine Doppelfunktion an der Spitze beider Autokonzerne erneut verteidigt - zugleich allerdings betont, dass sie keine dauerhafte Konstruktion ist. „Ich habe immer gesagt: Meine Doppelrolle ist nicht für die Ewigkeit ausgelegt“, so Blume in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.