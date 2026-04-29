Erneuter Gewinnrückgang bei Mercedes-Benz. Allerdings fällt das Minus beim Stuttgarter Autobauer geringer aus als zuletzt. Was sind die Gründe dafür?
29.04.2026 - 12:20 Uhr
Der Gewinn von Mercedes-Benz ist auch zum Jahresstart zurückgegangen. Allerdings fiel der Rückgang weniger deutlich aus als in den vorherigen Quartalen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sank das Konzernergebnis um 17,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sackte dieses von 1,73 Milliarden Euro auf 1,43 Milliarden Euro ab, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte.