Nach starken Jahren verzeichnete Mercedes zuletzt Gewinneinbrüche. Der Autobauer konnte seine Umsätze pro Pkw deutlich steigern. Zuletzt gingen sie aber leicht zurück – warum?
13.03.2026 - 07:21 Uhr
Mercedes-Benz hat nach extrem guten Geschäftsjahren mit satten Gewinnen vor allem in den vergangenen zwei Jahren deutliche Rückgänge bei wichtigen Finanzkennzahlen verzeichnet. Die erfolgreichen Jahre dürften auch damit zusammenhängen, dass es dem Stuttgarter Autobauer gelungen ist, im Schnitt deutlich mehr Geld pro verkauftem Auto zu erhalten.