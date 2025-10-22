Lieferprobleme beim Chiphersteller Nexperia könnten die Produktion deutscher Autobauer ins Stocken bringen. Mercedes sieht sich kurzfristig aber noch abgesichert.
22.10.2025 - 12:24 Uhr
Mercedes rechnet kurzfristig nicht mit Ausfällen wegen der Probleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia. Dank guter Zusammenarbeit mit den Zulieferern und Lehren aus der Chipkrise „sind wir im Kurzfristzeitraum abgesichert“, teilte das Unternehmen auf Anfrage der dpa mit. „Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen.“