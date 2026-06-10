Litauen sorgt sich wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine um seine Sicherheit. Der Baltenstaat rüstet deshalb auf – mit Fahrzeugen von Mercedes Benz.

Die litauische Armee will ihren Fuhrpark mit Militärfahrzeugen von Mercedes Benz aufrüsten. Zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit werden die Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes Speziallastwagen von Daimler Truck und Geländewagen von Mercedes Benz im Auftragswert von rund einer Milliarde Euro beziehen. Dazu wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius eine Vereinbarung mit dem lokalen Vertreter der Autobauer unterzeichnet.

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Fahrzeuge sollen Einsatzbereitschaft der Armee stärken

Nach Ministeriumsangaben handelt es sich bei der Anschaffung um „eine der größten Investitionen in die Logistik der litauischen Streitkräfte“. Die Fahrzeuge sollen den effizienten Transport von Truppen, Waffen und Nachschub sicherstellen und die Einsatzbereitschaft der Armee stärken.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Vilnius hat daher die Militärausgaben erhöht und rüstet die Armee massiv auf.