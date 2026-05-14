Mercedes treibt den Verkauf seiner Autohäuser im Südwesten voran. Erste Niederlassungen wurden bereits verkauft, eine weitere soll noch dieses Jahr angeboten werden.
14.05.2026 - 09:40 Uhr
Der Verkaufsprozess für die konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz schreitet voran - auch im Südwesten. Der Prozess der Neuausrichtung verlaufe planmäßig und befinde sich je nach Region in unterschiedlichen Stadien, teilte ein Sprecher des Stuttgarter Autobauers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.