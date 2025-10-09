Nach monatelangem Streit steht ein Kompromiss: Das Bosch-Werk in Hildesheim bleibt, doch Hunderte Jobs fallen weg. Worauf sich Unternehmen, Gewerkschaft und Betriebsrat geeinigt haben.
Das Bosch-Werk in Hildesheim bleibt bestehen. Unternehmen, IG Metall und Betriebsrat haben sich in einer Schlichtung auf eine Vereinbarung zur Zukunft des Standorts geeinigt, wie sie in einer gemeinsamen Stellungnahme mitteilten. Das Werk soll demnach langfristig erhalten und mit neuen Projekten gesichert werden.